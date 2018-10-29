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Магазины «Первый кеговый» оштрафовали за невыплату денег сотрудникам
29.10.2018 г. 13:48
В прокуратуре Челябинской области рассказали о нескольких случаях привлечения местных работодателей к ответственности за долги по зарплате.
Надзорное ведомство установило, что с мая по июль 2018 года деньги не получали 20 работников магазинов «Первый кеговый» в Коркино. Госинспекция труда оштрафовала организацию на 35 тыс. рублей. Директору компании объявили предупреждение. В июне-августе 2018 года коркинская фирма «Магнит-Сервис» задолжала работникам около 200 тыс. рублей. Ее руководителю внесли представление об устранении нарушений.
В Челябинске на директора компании «Тепловые Системы» из-за долгов по зарплате завели уголовное дело. С апреля 2017-го по август 2018 года он не выплатил сотрудникам около 350 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия задолженность погасили, суд оштрафовал директора на 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта rzn.info
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