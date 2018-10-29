Родители: детей в садике оставили на три недели без туалетной бумаги

Фото с сайта yandex.ru/maps

В Челябинске воспитатели дошкольного учреждения лишали детей туалетной бумаги, утверждают родители.

Об инциденте написал член Общественной палаты области Сергей Жигалин. На своей странице в Facebook он привел обращение родителя одного из воспитанников детсада №26 в микрорайоне Парковый: «Дочка навзрыд отказывается идти в ДС. Оказывается, уже как три недели вся группа наказана, в туалете нет бумаги и ее нужно просить у воспитателя. Многие дети стесняются и просто терпят до дома. Дело дошло до того, что у детей начались запоры».

К ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. Омбудсмен рассказала корреспонденту «Челябинского эха», что намерена провести в дошкольном учреждении выездную проверку.

«В данный момент я планирую провести проверку в рамках своих полномочий. Если мы установим, что есть какие-то системные глобальные нарушения и потребуется вмешательство других надзорных органов, мы направим соответствующие сообщения. Но на данный момент об этом говорить рано, мы сначала проведем выезд, проверим факты, которые были изложены, и далее выстроим свои действия. Мы посмотрим, что входит в смету учреждения, и также проверим информацию, что с родителей собирают деньги», - прокомментировала Ирина Буторина.

Руководство детского сада №26 отрицает информацию о подобных методах воспитания. Заведующая дошкольным учреждением Галина Чуховская рассказала 74.ru, что группа «Алые Паруса», где и произошел инцидент, находится на особом счету и дети там не испытывают нехватки предметов личной гигиены. Она назвала сообщение родителя «плодом больной фантазии», однако пообещала провести с персоналом детсада беседу.

Фото с сайта yandex.ru/maps

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