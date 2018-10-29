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Областной суд оставил на свободе бизнесмена Юлика, обвиняемого в афере на 66 млн рублей
29.10.2018 г. 13:19
Фото с сайта vesti-omsk.ru
Челябинский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бизнесмена Вячеслава Юлика.
Вячеслава Юлика обвиняли в рейдерском захвате Чебаркульского кранового завода. В феврале 2010 года бизнесмен подделал протокол общего собрания учредителей и обманом приобрел 68% акций стоимостью 66 млн рублей. Во время предварительного следствия Юлику удалось скрыться в Турции. В мае 2018 года его задержали и депортировали в Челябинск.
В августе Ленинский райсуд назначил бизнесмену наказание в виде трех года лишения свободы условно. Прокуратура подала апелляцию на приговор. Челябинский областной суд не удовлетворил требования гособвинителя.
Фото с сайта vesti-omsk.ru
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