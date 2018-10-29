В Челябинске бездомную девушку будут судить за убийство мужчины

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске утвердили обвинительное заключение в отношении 25-летней девушки, которая зарезала мужчину.

По версии следствия, в апреле 2018 года пьяная девушка убила хозяина квартиры, которую снимала вместе с сожителем. Она нанесла арендодателю не менее 19 ножевых ранений в шею. От полученных травм он скончался. При расследовании дела следователи установили личность преступницы. Ей оказалась 25-летняя бездомная девушка, зарегистрированная в Свердловской области и лишенная родительских прав. Она находилась в федеральном розыске.

Девушка скрывалась от наказания, которое назначил суд Курганской области за причинение среднего вреда здоровью. После задержания обвиняемая призналась в убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 29.10.2018 г.»