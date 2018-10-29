- 65.8129р. + 0.1784
- 75.0399р. + 0.3741
В Челябинске бездомную девушку будут судить за убийство мужчины
29.10.2018 г. 13:08
В Челябинске утвердили обвинительное заключение в отношении 25-летней девушки, которая зарезала мужчину.
По версии следствия, в апреле 2018 года пьяная девушка убила хозяина квартиры, которую снимала вместе с сожителем. Она нанесла арендодателю не менее 19 ножевых ранений в шею. От полученных травм он скончался. При расследовании дела следователи установили личность преступницы. Ей оказалась 25-летняя бездомная девушка, зарегистрированная в Свердловской области и лишенная родительских прав. Она находилась в федеральном розыске.
Девушка скрывалась от наказания, которое назначил суд Курганской области за причинение среднего вреда здоровью. После задержания обвиняемая призналась в убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 26.10.2018 г. В Магнитогорске арестовали организатора убийства предпринимателя
- 25.10.2018 г. На Южном Урале пенсионерка задушила больного раком мужа по его просьбе
- 22.10.2018 г. Жителя Еманжелинского района будут судить за убийство жены и родственника на почве ревности
- 19.10.2018 г. В Челябинске будут судить мужчину, который на почве ревности забил коллегу трубой
- 18.10.2018 г. Суд отправил под стражу челябинского школьника, убившего сестру