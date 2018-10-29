Челябинское училище штурманов впервые в России выпустило операторов военных беспилотников

Фото с сайта чввакуш.рф

В челябинском высшем военном авиационном училище штурманов состоялся выпуск лейтенантов.

Среди выпускников военного вуза 20 человек получили новую специальность – оператора беспилотных летательных аппаратов. Это направление подготовки открыли в училище в 2013 году.

На церемонии вручения дипломов молодых офицеров поздравил главный штурман ВВС России Анатолий Меняйло. Он отметил большую ценность новоявленных специалистов, поскольку сейчас вооруженные конфликты немыслимы без применения боевых дронов. По словам Анатолия Меняйло, в России активно развивается производство беспилотных летательных аппаратов и новые образцы такой техники не уступают по характеристикам зарубежным аналогам.

Фото с сайта чввакуш.рф

Все новости за 29.10.2018 г.»