Евгений Тефтелев пригрозил наказать «Челябинскую птицефабрику» за запах фекалий в городе

Фото с сайта agrofoodinfo.com

В администрации Челябинска прокомментировали ситуацию с запахом птичьего помета, стоявшем в городе несколько дней.

Источник зловония установили передвижные лаборатории минэкологии области. Сотрудники министерства проводили проверку совместно с прокурорами и представителями Росприроднадзора. В понедельник, 29 октября, мэр Евгений Тефтелев заявил, что запах исходил с полей неподалеку от «Челябинской птицефабрики». Рядом с ней на поля в качестве удобрения вывалили куриный помет. В это время подул южный ветер, который и принес запах фекалий в Челябинск.

Глава города пообещал принять меры к наказанию виновных в случившемся. При этом он отметил, что к ответственности загрязнителей должны привлечь региональные власти. Зловоние установилось в Челябинске в среду, 24 октября, и продлилось несколько дней. В дежурную службу поступили десятки обращений с жалобами на неприятный запах, большинство - от жителей Советского и Центрального районов.

Фото с сайта agrofoodinfo.com

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