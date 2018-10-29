В Копейске трех чиновников будут судить за хищение около 10 млн бюджетных рублей

Фото с сайта ysia.ru

В Челябинской области в суд направили уголовное дело о хищении бюджетных денег и труб на сумму около 10 млн рублей.

По версии следствия, в 2016 году замруководителя МУ «Городская служба заказчика» и начальник отдела администрации Копейска похитили из местного бюджета около 318 тыс. рублей. Чиновники на электронном аукционе обеспечили победу подконтрольной организации и заключили фиктивный контракт с учреждением на обрезку деревьев. Работы не были выполнены, однако деньги на счет компании поступили.

Кроме того, замруководителя «Городской службы заказчика» вместе с и.о. директора МУП «Управление благоустройства» похитили трубы, а также разрушили теплосеть и котельную в Копейске. Общая сумма ущерба составила свыше 9,4 млн рублей. На имущество одного из обвиняемых наложили арест, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта ysia.ru

Все новости за 29.10.2018 г.»