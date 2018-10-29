Челябинский МУП задолжал «Фортуму» 1,7 млрд рублей за тепло

Фото с сайта krasnadzor.ru

Долги коммунальщиков перед поставщиками газа и тепловой энергии составили около 2 млрд рублей.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Челябинска Дмитрий Петров сообщил, что заключено соглашение о реструктуризации долгов муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». МУП накопил задолженность перед «Фортумом» в размере 1,7 млрд рублей. Еще 206 млн рублей составила сумма неплатежей теплоснабжающих организаций в адрес компании «Новатэк-Челябинск» за газ.

«Управление ЖКХ ведет мониторинг задолженностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства за поставляемые тепло- и энергоресурсы. По результатам проведенных мероприятий можно сделать вывод об удовлетворительном состоянии системы теплоснабжения Челябинска», - заявил Дмитрий Петров.

Он добавил, что сейчас определяются варианты погашения задолженности в досудебном порядке.

Фото с сайта krasnadzor.ru

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