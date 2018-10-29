ОНФ в Челябинской области требует запретить закупки дорогих машин на бюджетные деньги

Фото с сайта avtovolop.ru

В региональном отделении ОНФ выявили необоснованные закупки дорогостоящих автомобилей органами власти.

В 2016 году администрация Агаповского района приобрела подержанный автомобиль BMW за 1,5 млн рублей. Сумма последующих контрактов на ремонт и покупку запчастей для машины составила еще почти 700 тыс. рублей. А областное правительство закупило 11 автомобилей Toyota Camry на сумму более 17,5 млн рублей. Все сделки совершены без нарушений законодательства, однако у общественников возник вопрос о целесообразности столь крупных трат. Активист проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Денисов рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что движение намерено выступить с инициативой об установлении для органов власти нормирования закупок.

«Мы в ОНФ хотим добиться, чтобы практика нормирования закупок была спроецирована на федеральный закон 223-ФЗ – закупки госкомпаний и компаний с госучастием, чтобы они не могли себе предметы роскоши покупать. Меры, которые мы предпринимаем – держим руку на пульсе, проводим мониторинг, если подобное будет продолжаться, то мы будем выходить с инициативой пересмотреть параметры нормирования по приобретению автомобилей», - прокомментировал Дмитрий Денисов.

По словам общественников, закупки дорогих автомобилей дискредитируют органы власти. Как рассказали в региональном отделении ОНФ, активисты продолжат отслеживать подобные контракты, привлекать к ним внимание общественности и задавать представителям госорганов соответствующие вопросы.

Фото с сайта avtovolop.ru

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