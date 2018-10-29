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Половина челябинцев не верят в улучшение экологической ситуации к саммиту ШОС
29.10.2018 г. 09:52
Активисты движения «Зеленый Город» узнали мнение жителей Челябинска об экологической обстановке.
Большинство горожан негативно оценивают эффективность работы местных властей в этом направлении. Главным загрязнителем воздуха в Челябинске треть опрошенных назвали ЧЭМК. Примерно по 20% респондентов сказали, что в основном негативное влияние на экологию оказывают «Мечел» и Челябинский цинковый завод.
Подавляющее большинство участников исследования – около 78% – признались, что не верят в работоспособность принимаемых властями мер в отношении охраны окружающей среды. На вопрос «Станет ли лучше в городе к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году?» отрицательно ответили почти 48% челябинцев. Еще около трети респондентов считают, что воздух в столице Южного Урала станет чистым лишь на несколько дней - когда будут проходить международные форумы.
Фото с сайта 4vsar.ru
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