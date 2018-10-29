Половина челябинцев не верят в улучшение экологической ситуации к саммиту ШОС

Фото с сайта 4vsar.ru

Активисты движения «Зеленый Город» узнали мнение жителей Челябинска об экологической обстановке.

Большинство горожан негативно оценивают эффективность работы местных властей в этом направлении. Главным загрязнителем воздуха в Челябинске треть опрошенных назвали ЧЭМК. Примерно по 20% респондентов сказали, что в основном негативное влияние на экологию оказывают «Мечел» и Челябинский цинковый завод.

Подавляющее большинство участников исследования – около 78% – признались, что не верят в работоспособность принимаемых властями мер в отношении охраны окружающей среды. На вопрос «Станет ли лучше в городе к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году?» отрицательно ответили почти 48% челябинцев. Еще около трети респондентов считают, что воздух в столице Южного Урала станет чистым лишь на несколько дней - когда будут проходить международные форумы.

Фото с сайта 4vsar.ru

Все новости за 29.10.2018 г.»