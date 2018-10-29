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Челябинский урбанист высказал губернатору предложения по улучшению городской среды
29.10.2018 г. 08:42
Руководитель движения «Челябинский урбанист» Лев Владов встретился с губернатором Борисом Дубровским.
На заседании молодежного совета уральского округа Лев Владов выступил с речью, в которой перечислил проблемы челябинской городской среды. Впечатлениями о встрече с главой региона он поделился в своем сообществе во «ВКонтакте».
«Рассказал про грязные маршрутки и остановки из профлиста. Про то, что проекты планировки разрабатывают динозавры, помешанные на автомобильном движении и подземных переходах. Рассказал о проблемах с аудиорекламой и о том, что у нас нет законного рычага запретить ее», - написал Лев Владов.
Он предложил губернатору создать на общественных началах экспериментальный департамент развития городской среды. По задумке местные жители могли бы там контактировать с представителями различных ведомств и вносить предложения по повышению качества жизни.
Лев Владов отметил, что Борис Дубровский остался доволен энергией и целеустремленностью общественников. Он выразил надежду, что после встречи губернатор сможет лучше понять мотивацию и компетенции урбанистов.
Фото с сайта vk.com/chelurban
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