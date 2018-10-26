Челябинский пенсионный фонд заплатил почти 1 млн рублей за кондиционер

Фото с сайта korolevremont.ru

Управление ПФР по Челябинской области приобрело кондиционер за 814 тыс. рублей.

Общая сумма контракта составила 910 тыс. рублей. В эту сумму вошел один кондиционер стоимостью 814 тыс. 366 рублей и работы по его установке, которые оценили в 96 тыс. рублей. Информацию опубликовали на портале госзакупок. Сделка была совершена 20 октября. Поставщиком стала компания «НЭКАснаб», разница с ценовым предложением конкурента - ООО «ВентКон» - составила всего 5 тыс. рублей.

Фото с сайта korolevremont.ru

Все новости за 26.10.2018 г.»