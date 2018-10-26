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Автоледи из Кусы посадили на два года за пьяное ДТП, в котором погиб пассажир
26.10.2018 г. 15:16
В Челябинской области отдали под суд женщину за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.
3 августа 2018 года 50-летняя женщина за рулем ВАЗ-210740 на дороге Куса-Магнитка не выбрала безопасную скорость, съехала с проезжей части влево по ходу движения и врезалась в дерево. В результате аварии погиб 44-летний пассажир, сидевший на заднем сидении. Впоследствии выяснилось, что автоледи была в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а ее водительское удостоверение было недействительным.
Женщина совершила явку с повинной, признала вину и раскаялась в содеянном, а также возместила расходы на похороны погибшего пассажира. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что оставить ее на свободе просил представитель потерпевшего, однако суд приговорил нарушительницу к двум годам колонии-поселения и лишил ее права управлять транспортным средством на два года. Также она обязана выплатить 300 тыс. рублей в качестве морального ущерба потерпевшему.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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