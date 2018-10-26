Продолжительность жизни южноуральцев к 2024 году планируют повысить до 78 лет

Фото с сайта pixabay.com

В правительстве Челябинской области представили прогноз социально-экономического развития на ближайшие шесть лет.

В период до 2024 года ожидается рост региональной экономики. Губернатор Борис Дубровский отметил, что улучшения должны в первую очередь позитивно сказаться на социальной сфере.

«Необходимо продолжать проекты в области социальной политики, образования и здравоохранения. Самый главный показатель, которого нам нужно добиться к 2024 году, – это увеличение продолжительности жизни южноуральцев до 78 лет. Этот шестилетний цикл не будет простым, но мы выстроим нашу экономическую политику так, чтобы она работала на постоянное повышение качество жизни людей», – подчеркнул глава региона.

Рост экономики Южного Урала будет обусловлен несколькими факторами. Из доклада главы регионального минэкономразвития Сергея Смольникова следует, что промышленное производство к 2024 году покажет рост на 9,6%. Ежегодный рост инвестиций за шесть лет составит в районе 11%, а общая сумма инвестпроектов составит 765 млрд рублей. Также предполагается увеличить экспорт и улучшить предпринимательскую среду.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 26.10.2018 г.»