Челябинск
- 65.6345р. - 0.1131
- 74.6658р. - 0.3193
Сделано в Челябинске
Разворот
Прокуратура проверяет «Челябинскую птицефабрику» после появления в Челябинске запаха навоза
26.10.2018 г. 14:38
Фото с сайта agrofoodinfo.com
Прокуратура Копейска вместе с Росприроднадзором и минэкологии проводит выездную проверку на фабрике под Челябинском.
Участники инспекции выясняют, как на «Челябинской птицефабрике» используют органические удобрения и изучают степень их возможного влияния на загрязнение воздуха. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами предприятия природоохранного законодательства.
Челябинцы стали жаловаться на запах навоза в воздухе в среду, 24 октября. За четверг в диспетчерскую службу поступило свыше 150 обращений.
Фото с сайта agrofoodinfo.com
Новости на эту тему
- 26.10.2018 г. Минэкологии ищет источник зловония в Челябинске
- 26.10.2018 г. В ЕДДС Челябинска поступило более 150 жалоб на неприятный запах в воздухе
- 22.10.2018 г. Челябинскую фирму оштрафовали на 200 тыс. рублей за выбросы в атмосферу
- 15.10.2018 г. «Сегодня боженька фотографирует Челябинск и плачет». Челябинский рэпер записал трек об экологической боли города
- 11.10.2018 г. ЧТЗ оштрафовали за долги по возмещению экологического ущерба