Прокуратура проверяет «Челябинскую птицефабрику» после появления в Челябинске запаха навоза

Фото с сайта agrofoodinfo.com

Прокуратура Копейска вместе с Росприроднадзором и минэкологии проводит выездную проверку на фабрике под Челябинском.

Участники инспекции выясняют, как на «Челябинской птицефабрике» используют органические удобрения и изучают степень их возможного влияния на загрязнение воздуха. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами предприятия природоохранного законодательства.

Челябинцы стали жаловаться на запах навоза в воздухе в среду, 24 октября. За четверг в диспетчерскую службу поступило свыше 150 обращений.

Фото с сайта agrofoodinfo.com

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