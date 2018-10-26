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В Магнитогорске арестовали организатора убийства предпринимателя
26.10.2018 г. 14:31
Фото с сайта 74.мвд.рф
Правобережный райсуд Магнитогорска заключил под стражу местного жителя, который организовал убийство в мае 2018 года.
Преступление было совершено 24 мая в 05:50 возле дома №82 по проспекту Ленина. Трое неизвестных в масках напали на предпринимателя. Они нанесли мужчине не менее 37 ножевых ранений. В результате бизнесмен скончался на месте. Следствие выяснило, что у преступления был организатор. Ему вменяют статью о похищении и убийстве.
Прокуратура попросила суд удовлетворить ходатайство об аресте организатора, поскольку на свободе он может оказывать давление на свидетелей по уголовному делу и угрожать им. Суд удовлетворил требование, сообщили в челябинской областной прокуратуре.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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