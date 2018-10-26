В Челябинске начали принудительный демонтаж вывесок, не отвечающих новому дизайн-коду

Фото с сайта cheladmin.ru

Дизайн-код вывесок в Челябинске начали применять на практике.

Всего на гостевых маршрутах выездные комиссии администрации выявили более 300 конструкций, не соответствующих новым требованиям. Бизнесмены добровольно убрали только шесть из них.

В мэрии предупредили, что вывески, не отвечающие стандартам дизайн-кода, будут снимать принудительно. Так, в пятницу, 26 октября, специальная городская служба демонтировала более десятка конструкций с одного дома на Кирова, 23а. По истечении срока для добровольного исправления недочетов там демонтируют остальные. У предпринимателей есть 30 дней после получения уведомления, чтобы заменить старую вывеску на новую.

Дизайн-код вступил в действие в Челябинске летом. Согласно ему вывески должны размещаться не выше перекрытий второго этажа, не нависать одна над другой, быть сдержанными и опрятными. По задумке авторов идеи, наружные конструкции должны вписываться в городскую среду, а не конкурировать с ней.

Фото с сайта cheladmin.ru

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