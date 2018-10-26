- 65.6345р. - 0.1131
- 74.6658р. - 0.3193
В Челябинске начали принудительный демонтаж вывесок, не отвечающих новому дизайн-коду
26.10.2018 г. 14:27
Дизайн-код вывесок в Челябинске начали применять на практике.
Всего на гостевых маршрутах выездные комиссии администрации выявили более 300 конструкций, не соответствующих новым требованиям. Бизнесмены добровольно убрали только шесть из них.
В мэрии предупредили, что вывески, не отвечающие стандартам дизайн-кода, будут снимать принудительно. Так, в пятницу, 26 октября, специальная городская служба демонтировала более десятка конструкций с одного дома на Кирова, 23а. По истечении срока для добровольного исправления недочетов там демонтируют остальные. У предпринимателей есть 30 дней после получения уведомления, чтобы заменить старую вывеску на новую.
Дизайн-код вступил в действие в Челябинске летом. Согласно ему вывески должны размещаться не выше перекрытий второго этажа, не нависать одна над другой, быть сдержанными и опрятными. По задумке авторов идеи, наружные конструкции должны вписываться в городскую среду, а не конкурировать с ней.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 10.10.2018 г. Челябинским бизнесменам запретили размещать вывески на козырьках и балконах
- 24.01.2018 г. Южноуральцам предлагают самим решить, какие территории надо привести в порядок
- 12.12.2017 г. Челябинским бизнесменам не понравился проект дизайн-кода города
- 07.08.2017 г. Челябинцам предлагают создать новый облик города за 100 тыс. рублей
- 24.05.2017 г. Владелец дизайн-завода «Флакон» в Челябинске представит проект реновации завода оргстекла