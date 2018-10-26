Суд обязал УК отремонтировать травмоопасную детскую площадку в центре Челябинска

Фото с сайта chelproc.ru

Прокуратура Центрального района в судебном порядке добилась обеспечения безопасности на детской площадке.

Местный житель обратился в надзорное ведомство с жалобой на детскую площадку во дворе дома на проспекте Ленина, 38. Выездная проверка показала, что на спортивных снарядах есть выступающие острые элементы, которые могут быть опасными. Также игровая зона не была оборудована информационными табличками с указанием правил пользования оборудованием, возрастных ограничений, номеров телефонов экстренных служб.

С выявленными нарушениями прокурор обратился в Советский районный суд. Управляющую организацию обязали исправить травмоопасные изъяны спортивных снарядов и установить информационные стенды, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

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