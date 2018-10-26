Жителям домов соцнайма компенсируют 70% платы за аренду

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинской области утвердили порядок выплаты компенсации жильцам арендных домов.

Размер компенсации составит 70% от платы за жилье. Льготой смогут воспользоваться молодые и многодетные семьи, инвалиды, дети-сироты, работники бюджетной сферы и участники программы переселения соотечественников за рубежом.

Проект по строительству арендного жилья на Южном Урале запустили в 2015 году. Борис Дубровский отметил, что он имеет большую социальную значимость. «Дома социального найма строятся, прежде всего, для семей, которые в силу разных причин пока не могут приобрести жилье самостоятельно. Стоимость аренды таких квартир значительно ниже рыночной», - подчеркнул губернатор.

Первый такой объект в Челябинске появился на улице Хохрякова. Плата за жилье там – 104 рубля за кв. метр. В доме находятся 69 одно- и двухкомнатных квартир, которые сдаются на срок от года до десяти лет. Их предоставляют тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий и встал на соответствующий учет.

Фото с сайта gubernator74.ru

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