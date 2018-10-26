Топ-5 новостей Челябинска

Источник: вДудь / youtube.com

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 20 по 26 октября 2018 года.

Борис Дубровский заявил о желании участвовать в выборах губернатора Челябинской области в 2019 году

Губернатор Борис Дубровский сообщил о намерении переизбираться на второй срок. О своем желании участвовать в выборах глава региона рассказал в интервью ТАСС. «Я подавать в отставку не планирую. Мало того, я хотел бы избираться на новый срок в 2019 году. За прошедшие четыре года я не изменил своего отношения к работе», — подчеркнул он. По словам Бориса Дубровского, дополнительная мотивация на участие в выборах — проведение в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020-м.

Фото с сайта gubernator74.ru

Решение губернатора о переизбрании на новый срок прокомментировали политологи. Директор челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов назвал Бориса Дубровского «губернатором надежды». Также он отметил, что решение о переизбрании было ожидаемым, поскольку глава региона несет ответственность за проведение саммитов ШОС и БРИКС, а также строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Директор аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин считает, что Борис Дубровский заручился поддержкой определенных политических кругов. «Борис Дубровский в федеральной повестке человек скорее не проблемный, чем проблемный. Сложности политического характера актуальны для местной политики. В глазах Москвы, как я понимаю, претензий особых нет», — рассказал он.

Борис Дубровский был избран губернатором Челябинской области 14 сентября 2014 года. Срок его полномочий истекает в 2019 году.

Мэр Владикавказа потребовал перенести на Урал завод «Электроцинк» из-за его влияния на экологию

Глава столицы Северной Осетии Махарбек Хадарцев потребовал от УГМК перенести экологически вредный цинковый завод на Урал. В воскресенье, 21 октября, на владикавказском предприятии «Электроцинк» произошел пожар. Экологи не выявили превышения норм по загрязняющим веществам, однако в столице Северной Осетии прошел митинг с требованием убрать из города вредное производства. Местных жителей подержал мэр Владикавказа. Он обратился к руководству УГМК с просьбой перенести завод на Урал. «Уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа. Мы каждый день хороним молодых мужчин и женщин, у нас болеют дети. Ради чего нам такое производство в городе? Повторю: вы лишаете нас будущего. Этого мы вам позволить не можем! Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!» — написал Махарбек Хадарцев на своей странице в Instagram.

В среду стало известно, что часть производственной нагрузки сгоревшего завода может взять на себя Челябинский цинковый завод. Как рассказали Znak.com в пресс-службе УГМК, решение будет принято после оценки резервных возможностей ЧЦЗ.

В Челябинской области рядом с поселком упала часть ракеты с бомбардировщика

Инцидент произошел днем во вторник, 23 октября. Бомбардировщики Су-23 с авиабазы в Шаголе выполняли тренировочные стрельбы. Одна из выпущенных ракет отклонилась с курса, ее фрагмент упал в трех километрах от еткульского поселка Копытово. В поле образовалась воронка диаметром три метра и глубиной в метр.

Фото с сайта znak.com

В пресс-службе ЦВО отметили, что падение произошло в пределах границ безопасности полигона. В результате инцидента никто не пострадал.

В Челябинске сформировали лонг-лист новых имен для аэропорта

Список подготовила областная Общественная палата. В него вошли десять имен знаменитых южноуральцев. Это разведчик Исхак Ахмеров, основатель биогеохимии Владимир Вернадский, кинорежиссер Сергей Герасимов, физик-ядерщик Игорь Курчатов и ракетостроитель Виктор Макеев. Также в лонг-лист вошли государственный и партийный деятель Николай Патоличев, адвокат Федор Плевако, меценат Владимир Покровский, религиозный деятель Зайнулла Расулев и военачальник Борис Шапошников. Тройку лидеров определят с помощью соцопроса, который пройдет с 29 октября по 7 ноября. Затем состоится всеобщеее голосование, где будет выбрано новое имя для челябинского аэропорта.

Фото с сайта cekport.ru

Переименование авиаузла — часть проекта «Великие имена России». В рамках инициативы новые названия получат 45 аэропортов страны.

Юрий Дудь назвал Челябинск одним из лучших городов для внутреннего туризма

Отзыв о Челябинске журналист Юрий Дудь оставил в новом выпуске шоу на YouTube, героем которого стал рэпер GONE.Fludd. Видео опубликовали на канале «вДудь» во вторник, 23 октября. Юрий Дудь назвал Челябинск «одним из самых мемоемких городов» и родиной множества замечательных людей. «Удивительно плодородное место, где за последние годы выросло много актеров, хоккеистов, блогеров и просто замечательных людей. Мы приехали сюда на одну съемку, на один день, но даже в таком формате успели проникнуться атмосферой Челябинска. Без шуток, всем, кто любит внутренний туризм, я очень рекомендую Челябинск. Во-первых, чтобы увидеть классный хоккей, во-вторых, чтобы застать отличный концерт — главные рок-группы страны приезжают сюда регулярно, но главное — чтобы еще лучше понять, в какой стране мы живем», — рассказал Юрий Дудь.

Источник: вДудь / youtube.com

Журналист записал ролик во время визита в Челябинск. Он приезжал в столицу Южного Урала в середине октября.

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