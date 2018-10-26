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В День Героев Отечества в Челябинске откроют мемориал воинам-интернационалистам
26.10.2018 г. 13:21
Предложение увековечить память павших при выполнении интернационального долга южноуральцев поддержал губернатор Борис Дубровский.
На Аллее Славы в Челябинске будет расширен мемориал «Доблестным сынам Отечества», который установили там почти 15 лет назад. Его превратят в целый комплекс – по бокам от памятника установят две гранитные стелы друг напротив друга. На них нанесут имена 622 уроженцев области, погибших при выполнении интернационального долга за рубежом и в боях на Северном Кавказе с 1971 по 2012 годы.
Предложение увековечить их память поддержал губернатор Борис Дубровский. «Каждое имя навсегда останется в истории страны, а жизнь и подвиг наших земляков обязательно станут примером для молодого поколения», – сказал глава региона.
Установка памятника завершится к концу ноября, а 9 декабря – в День Героев Отечества – состоится торжественная церемония открытия.
Фото с сайта wikimapia.org
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