В День Героев Отечества в Челябинске откроют мемориал воинам-интернационалистам

Фото с сайта wikimapia.org

Предложение увековечить память павших при выполнении интернационального долга южноуральцев поддержал губернатор Борис Дубровский.

На Аллее Славы в Челябинске будет расширен мемориал «Доблестным сынам Отечества», который установили там почти 15 лет назад. Его превратят в целый комплекс – по бокам от памятника установят две гранитные стелы друг напротив друга. На них нанесут имена 622 уроженцев области, погибших при выполнении интернационального долга за рубежом и в боях на Северном Кавказе с 1971 по 2012 годы.

Предложение увековечить их память поддержал губернатор Борис Дубровский. «Каждое имя навсегда останется в истории страны, а жизнь и подвиг наших земляков обязательно станут примером для молодого поколения», – сказал глава региона.

Установка памятника завершится к концу ноября, а 9 декабря – в День Героев Отечества – состоится торжественная церемония открытия.

Фото с сайта wikimapia.org

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