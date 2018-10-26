В Челябинске планируют запустить электропоезд в отдаленные районы и Копейск

Фото с сайта sibkray.ru

В столице Южного Урала представили проект городской электрички.

Проект разрабатывает областной миндортранс совместно с РЖД. Его представили на отраслевой выставке «Транспорт большого города».

Предполагается, что электричка свяжет центр Челябинска с Чурилово, Полетаево и Потанино. На втором этапе реализации планируется проложить маршрут в центр Копейска.

По задумке авторов проекта, городская электричка решит сразу две задачи: время на дорогу в Челябинск и обратно у жителей отдаленных районов уменьшится вдвое, а также значительно снизится трафик на дорогах, что будет иметь положительный экологический эффект.

Фото с сайта sibkray.ru

Все новости за 26.10.2018 г.»