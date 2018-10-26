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В Челябинске планируют запустить электропоезд в отдаленные районы и Копейск
26.10.2018 г. 13:15
Фото с сайта sibkray.ru
В столице Южного Урала представили проект городской электрички.
Проект разрабатывает областной миндортранс совместно с РЖД. Его представили на отраслевой выставке «Транспорт большого города».
Предполагается, что электричка свяжет центр Челябинска с Чурилово, Полетаево и Потанино. На втором этапе реализации планируется проложить маршрут в центр Копейска.
По задумке авторов проекта, городская электричка решит сразу две задачи: время на дорогу в Челябинск и обратно у жителей отдаленных районов уменьшится вдвое, а также значительно снизится трафик на дорогах, что будет иметь положительный экологический эффект.
Фото с сайта sibkray.ru
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