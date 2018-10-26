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В Челябинской области до конца года появятся два детских технопарка
26.10.2018 г. 12:03
На Южном Урале появятся два объекта сети технопарков для детей «Кванториум».
Технопарки откроют на базе ЮУрГУ в Челябинске и МГТУ в Магнитогорске. На эти цели Челябинская область получила более 67,6 млрд рублей. В «Кванториумах» школьники будут заниматься 3D-моделированием и печатью, робототехникой и мехатроникой.
Губернатор Борис Дубровский отметил, что такие технопарки являются большим шагом в развитии дополнительного образования в области. «Кванториумы» с каждым годом будут давать все больше возможностей детям заниматься техническим творчеством. Молодые таланты смогут активно развиваться и участвовать в ведущих международных конкурсах», - подчеркнул глава региона.
Южноуральцы проявили к детским технопаркам большой интерес – только в магнитогорский «Кванториум», который откроется в конце ноября, поступило 700 заявок от школьников и учащихся колледжей. В Челябинске технопарк откроют также к концу года, записаться в него можно через дом юношеского технического творчества Челябинской области.
Фото с сайта gubernator74.ru
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