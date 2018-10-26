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Минэкологии ищет источник зловония в Челябинске
26.10.2018 г. 11:55
Министерство экологии направило две мобильные лаборатории на поиск предприятий, испортивших в Челябинске воздух
Челябинцы вторые сутки жалуются на неприятный запах, похожий на зловоние от птичьего помета. За четверг в дежурно-диспетчерскую службу поступило свыше 150 обращений по этому поводу.
Руководитель управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков сообщил корреспонденту «Челябинского эха», что ведомство отправило две передвижные лаборатории в зону влияния «Челябинской птицефабрики» и Коркинского разреза. Есть предположение, что воздух портит агропредприятие. А до Челябинска запах доходит из-за южного ветра, полагает Виталий Безруков.
«С таким направлением ветра в том случае, если там необработанный помет выбрасывают на поля, конечно, будет запах и этот запах будет доходить до города. Сейчас проверяем. В случае выявления нарушений будем передавать информацию в Росприроднадзор», - пояснил Виталий Безруков.
Лаборатории будут брать пробы воздуха для замера количества компонентов сероводорода и аммиака. Их концентрация позволит сделать вывод о том, виновата ли фабрика, которая выгружает навоз на поля.
Также, по словам Виталия Безрукова, сейчас проходят плановые рейды на территории Ленинского и Советского районов. Сотрудники минэкологии ищут предприятия, которые тоже, возможно, причастны к появлению неприятного запаха.
Фото с сайта mineco174.ru
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