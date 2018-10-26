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Челябинское управление культуры сменит офис рядом с моргом на исторический особняк
26.10.2018 г. 11:49
Фото с сайта GoogleMaps
Управление культуры переедет в здание на улице Цвиллинга
Сейчас ведомство располагается на Карла Либкнехта, 22. Напротив дома находится морг городской больницы №1. Сотрудников управления смущало, что каждый день из окон приходилось наблюдать похоронные процессии, сообщает Znak.com.
Теперь управление культуры мэрии займет исторический особняк на Цвиллинга, 7, добавляет интернет-газета. Здание буквально находится в центре культурной жизни Челябинска – оно соседствует с оперным и камерным театрами, а также с Картинной галереей и концертным залом имени Прокофьева.
Фото с сайта GoogleMaps
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