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Сотрудник ГИБДД в Челябинской области отказался от взятки размером почти 20 тыс. рублей
26.10.2018 г. 11:38
Фото с сайта v-tagile.ru
Пьяный южноуралец пытался дать взятку сотруднику ДПС.
В сентябре 2018 года экипаж ДПС остановил автомобиль в районе села Балашиха под Златоустом. Инспекторы увидели, что водитель пьян, и предложили ему пройти проверку на наличие алкоголя в крови. Мужчина отказался и попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 19 тыс. 500 рублей. Инспектор отказался от денег и рассказал обо всем руководству.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта v-tagile.ru
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