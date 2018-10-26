Сотрудник ГИБДД в Челябинской области отказался от взятки размером почти 20 тыс. рублей

Фото с сайта v-tagile.ru

Пьяный южноуралец пытался дать взятку сотруднику ДПС.

В сентябре 2018 года экипаж ДПС остановил автомобиль в районе села Балашиха под Златоустом. Инспекторы увидели, что водитель пьян, и предложили ему пройти проверку на наличие алкоголя в крови. Мужчина отказался и попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 19 тыс. 500 рублей. Инспектор отказался от денег и рассказал обо всем руководству.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта v-tagile.ru

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