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Южный Урал первым в России создал цикл лечения рака радиацией
26.10.2018 г. 11:32
В минздраве Челябинской области рассказали об успехах развития ядерной медицины.
Лучевая терапия стала одним из основных методов борьбы с раком. Ее суть – воздействие на клетки опухоли ионизирующего излучения. Этот метод используется при лечении практически всех онкологических заболеваний. На Южном Урале радиология достигла особых успехов в развитии. По словам главного онколога области Андрея Важенина, ядерная медицина в регионе – одна из сильнейших в России. Местные врачи оказывают все виды радиологической помощи и владеют навыками работы с большим количеством уникальной техники.
«В Челябинской области впервые в стране сформирован полный замкнутый цикл всех технологий ядерной медицины: от радионуклидной диагностики до позитронной томографии и радионуклидной терапии», - подчеркнул Андрей Важенин.
Сейчас на Южном Урале работают четыре отделения ядерной медицины – два в Челябинске и по одному в Копейске и Магнитогорске. Использование современных достижений радиологии позволяет изменять стадию заболевания в 22,5% случаев, корректировать тактику лечения и повышать качество медпомощи, отмечают в областном минздраве.
Фото с сайта rosatom.ru
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