В Миассе построили Аллею спортсменов и восстановили фонтан на Машгородке

Фото с сайта g-miass.ru

В 2018 году под благоустройство по программе «Реальные дела» в Миассе попало восемь объектов.

На проспекте Октября построили Аллею спортсменов – заасфальтировали дорожку, поставили клумбы, в дальнейшем там проведут освещение и установят стенды с фотографиями. На Машгородке реконструировали фонтан, облагородили сквер «Молодежный» в центре Миасса, а в селе Сыростан благоустроили главную площадь. На эти цели местная администрация получила почти 21,5 млн рублей.

Всего в 2018 году на реализацию программы «Реальные дела» на Южном Урале выделили более 500 млн рублей. Губернатор Борис Дубровский заявил, что в 2019 году финансирование проекта, который решает наболевшие проблемы региона, будет увеличено. «Мы должны создать максимально комфортные и удобные условия жизни для людей. За два года существования программы облик Челябинской области, бесспорно, изменился в лучшую сторону», – подчеркнул глава региона.

Фото с сайта g-miass.ru

Все новости за 26.10.2018 г.»