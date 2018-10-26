Сотрудникам челябинского детсада, где детей кормили супом с плесенью, грозят штрафы

Фото с сайта kapital.kz

В челябинском детском саду № 427 провела проверку прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что в пищеблоке дошкольного учреждения не соблюдались санитарные нормы и правила. Очищенные и нарезанные овощи и фрукты лежали в эмалированных ведрах больше суток, тогда как по нормативам их следует хранить не более двух часов. Швабры и веники лежали в одном помещении с картошкой и морковью. Ножи в пищеблоке не были промаркированы для разных видов продуктов.

Вынесено постановление о возбуждении административного дела. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, штрафы грозят шеф-повару и кладовщику дошкольного учреждения, а заведующему внесли представление с требованием устранить нарушения.

О том, что воспитанников детсада кормили супом с плесенью, стало известно в понедельник, 22 октября. Об этом сообщили воспитатели. Информация стала поводом для прокурорский проверки.

Фото с сайта kapital.kz

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