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Депутаты Заксобрания запретят продавать южноуральским школьникам вейпы
26.10.2018 г. 10:13
В первом чтении принят законопроект об ограничении продажи вейпов несовершеннолетним в Челябинской области.
Продавцы электронных систем доставки никотина будут обязаны спрашивать у покупателей документы, сообщили в пресс-службе Заксобрания. Запрет касается и жидкостей для устройств, как никотиносодержащих, так и не имеющих вредного вещества в составе. Если вейп купит несовершеннолетний, торговца ждет штраф. Подобный запрет уже существует в 16 регионах России, штрафы за нарушение — до 3 тыс. рублей для физлиц и до 150 тыс. рублей для организаций.
Ранее идею ввести ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним на Южном Урале поддержали прокуратура и минюст. По результатам опроса населения одобрили идею 86% челябинцев.
Фото с сайта park72.ru