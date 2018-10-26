Депутаты Заксобрания запретят продавать южноуральским школьникам вейпы

Фото с сайта park72.ru

В первом чтении принят законопроект об ограничении продажи вейпов несовершеннолетним в Челябинской области.

Продавцы электронных систем доставки никотина будут обязаны спрашивать у покупателей документы, сообщили в пресс-службе Заксобрания. Запрет касается и жидкостей для устройств, как никотиносодержащих, так и не имеющих вредного вещества в составе. Если вейп купит несовершеннолетний, торговца ждет штраф. Подобный запрет уже существует в 16 регионах России, штрафы за нарушение — до 3 тыс. рублей для физлиц и до 150 тыс. рублей для организаций.

Ранее идею ввести ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним на Южном Урале поддержали прокуратура и минюст. По результатам опроса населения одобрили идею 86% челябинцев.

Фото с сайта park72.ru

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