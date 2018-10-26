В зимнем сезоне челябинский аэропорт запустит рейсы в Шарджу и на Хайнань

Фото с сайта cekport.ru

Челябинский аэропорт в конце октября перейдет на зимнее расписание.

С 28 октября вырастет количество рейсов из Челябинска в Москву. В частности, дополнительный вечерний вылет запланировал «Аэрофлот». Еженедельно в столицу будут отправляться 80 самолетов. Кроме того, станет больше рейсов в Новосибирск. Чартерную программу представят полеты на Гоа, в Дубай и на курорты Таиланда. Также появятся два новых направления – в Шарджу в ОАЭ раз в восемь дней с 30 октября и на китайский остров Хайнань еженедельно по пятницам с 8 ноября.

Как отметили в пресс-службе челябинского аэропорта, расписание еще не сформировано окончательно. Оно будет зависеть от спроса на новые направления. Осенне-зимнее расписание работы авиаузла будет действовать до конца марта.

Фото с сайта cekport.ru

Все новости за 26.10.2018 г.»