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В зимнем сезоне челябинский аэропорт запустит рейсы в Шарджу и на Хайнань
26.10.2018 г. 10:11
Челябинский аэропорт в конце октября перейдет на зимнее расписание.
С 28 октября вырастет количество рейсов из Челябинска в Москву. В частности, дополнительный вечерний вылет запланировал «Аэрофлот». Еженедельно в столицу будут отправляться 80 самолетов. Кроме того, станет больше рейсов в Новосибирск. Чартерную программу представят полеты на Гоа, в Дубай и на курорты Таиланда. Также появятся два новых направления – в Шарджу в ОАЭ раз в восемь дней с 30 октября и на китайский остров Хайнань еженедельно по пятницам с 8 ноября.
Как отметили в пресс-службе челябинского аэропорта, расписание еще не сформировано окончательно. Оно будет зависеть от спроса на новые направления. Осенне-зимнее расписание работы авиаузла будет действовать до конца марта.
Фото с сайта cekport.ru
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