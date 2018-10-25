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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В Челябинской области снизили транспортный налог для пенсионеров и многодетных семей в 50 раз
25.10.2018 г. 15:43
Фото с сайта ysia.ru
Депутаты Заксобрания области приняли предложенные губернатором поправки в закон о транспортном налоге.
С инициативой расширить льготу выступил губернатор Борис Дубровский. Теперь пенсионеры и семьи с тремя и более детьми вместо 50 рублей за лошадиную силу будут платить всего 1 рубль. Это коснется легковых автомобилей с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включительно.
Поправки в закон о транспортном налоге депутаты Заксобрания приняли в четверг, 25 октября. Ожидается, что с 2019 года льготной ставкой смогут воспользоваться более 7,5 тыс. жителей Челябинской области.
Фото с сайта ysia.ru
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