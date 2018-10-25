В Челябинской области снизили транспортный налог для пенсионеров и многодетных семей в 50 раз

Фото с сайта ysia.ru

Депутаты Заксобрания области приняли предложенные губернатором поправки в закон о транспортном налоге.

С инициативой расширить льготу выступил губернатор Борис Дубровский. Теперь пенсионеры и семьи с тремя и более детьми вместо 50 рублей за лошадиную силу будут платить всего 1 рубль. Это коснется легковых автомобилей с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включительно.

Поправки в закон о транспортном налоге депутаты Заксобрания приняли в четверг, 25 октября. Ожидается, что с 2019 года льготной ставкой смогут воспользоваться более 7,5 тыс. жителей Челябинской области.

Фото с сайта ysia.ru

Все новости за 25.10.2018 г.»