- 65.7476р. + 0.1177
- 74.9851р. - 0.0955
-
19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Челябинское УФАС усилит контроль за ростом цен на муку и хлеб
25.10.2018 г. 15:42
ФАС России поручила территориальным органам активно следить за изменением цен на рынках муки и хлебобулочных изделий.
Усиление контроля связано с появлением в СМИ информации о возможном повышении цен на муку и хлебобулочные изделия. В минсельхозе Челябинской области антимонопольной службе сообщили, что в регионе наблюдается незначительный рост стоимости пшеничной муки. В течение 2018 года она повысилась почти на 5%. На рынке хлеба колебание цен составило не более 1,6%.
Антимонопольная служба направила запрос «Первому хлебокомбинату», чтобы изучить изменение цен на товары предприятия. Результаты анализа будут готовы в ноябре 2018 года. По данным челябинского УФАС, в случае публичных заявлений о повышении цен ведомство будет выдавать предостережения.
Фото с сайта pixabay.com
- 23.10.2018 г. «Коммерсантъ»: в России прогнозируют подорожание хлеба
- 14.08.2018 г. За полгода на Южном Урале изъяли почти 300 кг опасных кондитерских и хлебобулочных изделий
- 26.06.2018 г. Челябинская область вошла в топ регионов-производителей лучших нарезных батонов
- 24.05.2018 г. В Челябинске стали выпекать хлеб-антистресс
- 28.02.2018 г. Челябинская область может гордиться своими батонами