Челябинское УФАС усилит контроль за ростом цен на муку и хлеб

Фото с сайта pixabay.com

ФАС России поручила территориальным органам активно следить за изменением цен на рынках муки и хлебобулочных изделий.

Усиление контроля связано с появлением в СМИ информации о возможном повышении цен на муку и хлебобулочные изделия. В минсельхозе Челябинской области антимонопольной службе сообщили, что в регионе наблюдается незначительный рост стоимости пшеничной муки. В течение 2018 года она повысилась почти на 5%. На рынке хлеба колебание цен составило не более 1,6%.

Антимонопольная служба направила запрос «Первому хлебокомбинату», чтобы изучить изменение цен на товары предприятия. Результаты анализа будут готовы в ноябре 2018 года. По данным челябинского УФАС, в случае публичных заявлений о повышении цен ведомство будет выдавать предостережения.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 25.10.2018 г.»