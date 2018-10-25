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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Южноуральцам запретят проводить митинги возле зданий органов власти и храмов
25.10.2018 г. 15:29
Фото с сайта gubernator74.ru
В закон Челябинской области о проведении публичных мероприятий внесли изменения.
Южноуральцы не смогут проводить публичные акции возле зданий органов власти, вокзалов и храмов. Соответствующий закон в первом чтении Заксобрание региона приняло в четверг, 25 октября.
Согласно документу, митинги и пикеты запретят проводить на расстоянии менее 50 метров от зданий администраций и правительства, аэропортов, вокзалов и станций, культовых зданий и сооружений, храмов. Депутаты считают, что это поможет сделать акции более безопасными для их участников.
Фото с сайта gubernator74.ru
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