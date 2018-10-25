Южноуральцам запретят проводить митинги возле зданий органов власти и храмов

Фото с сайта gubernator74.ru

В закон Челябинской области о проведении публичных мероприятий внесли изменения.

Южноуральцы не смогут проводить публичные акции возле зданий органов власти, вокзалов и храмов. Соответствующий закон в первом чтении Заксобрание региона приняло в четверг, 25 октября.

Согласно документу, митинги и пикеты запретят проводить на расстоянии менее 50 метров от зданий администраций и правительства, аэропортов, вокзалов и станций, культовых зданий и сооружений, храмов. Депутаты считают, что это поможет сделать акции более безопасными для их участников.

Фото с сайта gubernator74.ru

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