Борис Дубровский поручил не платить подрядчикам до решения проблем с колодцами на дорогах Челябинска

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава региона проинспектировал объекты, отремонтированные по программе «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор объехал проспекты Ленина, Победы и Свердловский. Он отметил достойное качество ремонта и подчеркнул, что подрядчики стали дисциплинированнее благодаря общественному контролю.

«Будем пристально следить за состоянием колодцев, расположенных на дорожном полотне. Считаю, здесь нужен жесткий подход: не будет платы за ремонтные работы, пока не решен вопрос с колодцами», — заявил Борис Дубровский.

В 2019 году дорожные работы в Челябинске будут проводить в рамках комплексной схемы, разработанной с учетом интересов пешеходов, велосипедистов, автолюбителей и общественного транспорта. Всего в городе по программе в 2018 году реконструировали 10 объектов, где уложили 828 квадратных метров дорожного покрытия. В 2019 году в проект «Безопасные и качественные дороги» включат Магнитогорск.

Фото с сайта gubernator74.ru

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