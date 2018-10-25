- 65.7476р. + 0.1177
- 74.9851р. - 0.0955
-
19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Борис Дубровский поручил не платить подрядчикам до решения проблем с колодцами на дорогах Челябинска
25.10.2018 г. 15:27
Глава региона проинспектировал объекты, отремонтированные по программе «Безопасные и качественные дороги».
Губернатор объехал проспекты Ленина, Победы и Свердловский. Он отметил достойное качество ремонта и подчеркнул, что подрядчики стали дисциплинированнее благодаря общественному контролю.
«Будем пристально следить за состоянием колодцев, расположенных на дорожном полотне. Считаю, здесь нужен жесткий подход: не будет платы за ремонтные работы, пока не решен вопрос с колодцами», — заявил Борис Дубровский.
В 2019 году дорожные работы в Челябинске будут проводить в рамках комплексной схемы, разработанной с учетом интересов пешеходов, велосипедистов, автолюбителей и общественного транспорта. Всего в городе по программе в 2018 году реконструировали 10 объектов, где уложили 828 квадратных метров дорожного покрытия. В 2019 году в проект «Безопасные и качественные дороги» включат Магнитогорск.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 25.10.2018 г. На Свердловском проспекте на неделю ограничат движение
- 24.10.2018 г. На Южном Урале до конца 2018 года отремонтируют свыше 800 тыс. квадратных метров дорог
- 22.10.2018 г. За четыре года на строительство дорог в Челябинской области направили более 56 млрд рублей
- 19.10.2018 г. Эффективность реконструкции дорог на Южном Урале повысят благодаря общественному контролю
- 18.10.2018 г. В Челябинске на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Воровского ограничат движение