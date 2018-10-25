Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении замглавы Челябинска из-за мусорного коллапса

Фото: Анна Адианова

В СК направили результаты прокурорской проверки по проблемам с вывозом мусора.

Областная прокуратура усмотрела в действиях первого вице-мэра Челябинска Юрия Параничева превышение должностных полномочий.

14 сентября прошло совещание с участием вице-мэра, экс-руководителя МУП «Горэкоцентра» Игоря Галичина и представителей «Центр коммунального сервиса». По данным материалов проверки, на заседании Параничев потребовал от предприятия заключить договоры на вывоз мусора с ЦКС. При этом он знал, что у компании отсутствует достаточное количество автомобилей и водителей. ЦКС не смог в полном объеме взять на себя обязательства по вывозу мусора.

В результате 24 сентября в городе ввели режим ЧС. По мнению прокуратуры, это было сделано неправомерно. Из резервного фонда выделили 14 млн рублей на решение проблем. После введения ЧС другим подрядчикам пришлось вывозить мусор с площадок, которые обслуживает ЦКС. Расходование бюджетных денег произошло в результате умышленных действий первого замглавы Челябинска, считают в надзорном ведомстве.

Также прокуратура требует привлечь к ответственности руководителей подрядных организаций. Проверка показала, что организации в отчетах завысили объем вывезенных на полигон отходов. В результате организации сэкономили более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Анна Адианова



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