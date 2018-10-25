Челябинск
- 65.7476р. + 0.1177
- 74.9851р. - 0.0955
Сделано в Челябинске
Разворот
-
19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Челябинцы смогут летать на юг через Ижевск и Самару
25.10.2018 г. 14:49
Авиакомпания «Ижавиа» откроет семь новых маршрутов из челябинского аэропорта.
С 30 ноября самолеты авиакомпания будут отправляться в Ижевск и Самару и оттуда далее в Краснодар, Минеральные воды, Сочи и Симферополь. Во время промежуточных посадок пассажиры не будут проходить дополнительный досмотр и проверку.
Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников рассказал, что в построении маршрутов будет использоваться узловой принцип, когда самолеты одного направления координированно прибывают в один аэропорт и обменивают пассажиров и багаж. Ожидание вылета при этом сократится до 1-1,5 часа.
Кроме того, «Ижавиа» с конца ноября будет летать из Челябинска в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Фото с сайта kremlin.ru
Новости на эту тему
- 24.10.2018 г. Существующее здание челябинского аэропорта переделают для международных вылетов
- 23.10.2018 г. В Челябинске выбрали десять кандидатов на новое имя для аэропорта
- 19.10.2018 г. Борис Дубровский призвал южноуральцев активно участвовать в конкурсе на новое имя аэропорта Челябинска
- 18.10.2018 г. В челябинском аэропорту пассажира не пустили в самолет из-за емкости с кровью
- 18.10.2018 г. Магнитогорский аэропорт продадут с аукциона в частные руки