Челябинцы смогут летать на юг через Ижевск и Самару

Авиакомпания «Ижавиа» откроет семь новых маршрутов из челябинского аэропорта.

С 30 ноября самолеты авиакомпания будут отправляться в Ижевск и Самару и оттуда далее в Краснодар, Минеральные воды, Сочи и Симферополь. Во время промежуточных посадок пассажиры не будут проходить дополнительный досмотр и проверку.

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников рассказал, что в построении маршрутов будет использоваться узловой принцип, когда самолеты одного направления координированно прибывают в один аэропорт и обменивают пассажиров и багаж. Ожидание вылета при этом сократится до 1-1,5 часа.

Кроме того, «Ижавиа» с конца ноября будет летать из Челябинска в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Фото с сайта kremlin.ru

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