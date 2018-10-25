На Южном Урале объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Фото с сайта www.obltv.ru

Об усилении ветра, которое ожидается 26 октября, южноуральцев предупредили в региональном управлении МЧС.

По данным гидрометцентра в Челябинской области, в пятницу, 26 октября, ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, в горах возможны умеренные. Ветер будет южный, 7-12 м/с, днем с отдельными порывами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +5-7, днем в Челябинске потеплеет до +16, а по области — до +19.

Из-за усиления ветра в региональном управлении МЧС предупредили южноуральцев о повышении вероятности аварий на энергосистемах, перебоев в электроснабжении. Возможно повреждение кровли и окон зданий, обрушение слабоукрепленных конструкций и вал деревьев.

Фото с сайта www.obltv.ru

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