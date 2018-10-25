Миллион рублей похитили при ремонте больницы в Верхнем Уфалее

Фото с сайта 74.мвд.рф

Прокуратура выявила факт хищения денег, выделенных на ремонт больницы в Верхнем Уфалее.

В 2017 году городская больница заключила контракт на ремонт крыши здания на сумму свыше 4,7 млн рублей. Во время проверки прокуроры обнаружили, что предусмотренные сметной документацией работы не были выполнены. Их объем не был подтвержден заключением контрольно-счетной палаты.

Возбуждено уголовное дело о присвоении денег областного минздрава, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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