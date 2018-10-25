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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В 2018 году доходы бюджета Челябинской области выросли почти на 7 млрд рублей
25.10.2018 г. 14:17
Фото с сайта zs74.ru
В областном минфине отчитались о росте доходов регионального бюджета.
За 2018 год доходы областной казны увеличились на 6,8 млрд рублей, а плановый дефицит сократился на 5,7 млрд рублей. В целом доходы бюджета на текущий год составили 161 млрд рублей. Губернатор Борис Дубровский заявил, что таких результатов удалось достичь благодаря эффективной финансовой политике и отказу от коммерческих кредитов.
«Мы работаем все четыре года на увеличение наполняемости бюджета и сокращение дефицита. Снижаем долговую нагрузку. Достаточно сказать, что, к примеру, в 2015 году только на обслуживание госдолга было направлено более 1,8 млрд рублей, а в 2017 году — уже меньше 200 млн», — подчеркнул глава региона.
Фото с сайта zs74.ru
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