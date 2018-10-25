В районе Шершневского водохранилища обнаружили несанкционированную свалку

Фото с сайта onf.ru

Активисты ОНФ выявили в Сосновском районе незаконный карьер по добыче грунта, который используют для захоронения отходов.

Карьер глубиной около 10 метров находится в окрестностях Шершневского водохранилища. Грунт оттуда, предположительно, брали для отсыпки дорог. У водителей самосвалов и бульдозеров не было разрешающих документов на работу на этом участке. Активисты обнаружили, что в незаконный карьер ссыпают коммунальные отходы, а на близлежащем поле они обнаружили кучу строительного мусора.

«Окраины Челябинска и тупиковые дороги превращаются в настоящие мусорные полигоны. Мы не видим контроля над сложившейся ситуацией и наказания нарушителей, а это порождает вседозволенность. Региональный центр на глазах местных властей превращается в полигон отходов», — считает член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной.

Общественники обратились в полицию и Росприроднадзор, а также собираются оповестить о несанкционированной свалке администрацию Сосновского района, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Фото с сайта onf.ru

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