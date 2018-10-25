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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В челябинском зоопарке росомаха сделает прогноз погоды на зиму
25.10.2018 г. 14:05
Фото с сайта vk.com/chelzoopark
Росомаха Бира предскажет жителям Челябинска погоду на зиму.
Сеанс пройдет в челябинском зоопарке в пятницу, 26 октября. Росомаха Бира впервые будет предсказывать погоду, сообщили в пресс-службе учреждения. Животное родилось в феврале 2016 года. В июне 2017-го росомаху привезли в зоопарк Челябинска из Новосибирска.
В течение шести лет прогнозы на зиму традиционно делала медведица Бусинка. В 2016 году ее отправили на пенсию. Помимо медведицы, в зоопарке предсказывали погоду выдра Ваня, лиса Майя, верблюд Таганай, страусы Галина Николаевна и Алла Борисовна. Сотрудники учреждения отмечают, что метеопрогнозы животных на зиму и лето всегда сбывались.
Фото с сайта vk.com/chelzoopark
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