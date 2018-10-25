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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В Челябинской области браконьера будут судить за убийство сотрудника охотнадзора
25.10.2018 г. 14:01
Фото с сайта sledcom.ru
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении карталинского браконьера.
Вечером 10 февраля 2018 года в лесу около станции Тумак было обнаружено тело сотрудника госохотнадзора с огнестрельным ранением. По данным следствия, мужчину застрелил житель Карталов, который незаконно охотился в тех местах. Затем браконьер похитил у убитого документы, фотоаппарат и видеорегистратор. На украденной камере было зафиксировано происшествие.
Уголовное дело направили в суд, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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