В Челябинской области браконьера будут судить за убийство сотрудника охотнадзора

Фото с сайта sledcom.ru

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении карталинского браконьера.

Вечером 10 февраля 2018 года в лесу около станции Тумак было обнаружено тело сотрудника госохотнадзора с огнестрельным ранением. По данным следствия, мужчину застрелил житель Карталов, который незаконно охотился в тех местах. Затем браконьер похитил у убитого документы, фотоаппарат и видеорегистратор. На украденной камере было зафиксировано происшествие.

Уголовное дело направили в суд, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 25.10.2018 г.»