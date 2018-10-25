В микрорайоне Парковый-2 неизвестные разбили более десятка машин

Фото: Сергей Пименов / vk.com/parkovyi_2

В Челябинске хулиганы выбили стекла в припаркованных во дворах автомобилях.

Жители микрорайона Парковый-2 утром в четверг, 25 октября, обнаружили во дворах более десятка разбитых автомобилей. Неизвестные ночью выбили стекла в машинах, припаркованных на улицах Сумина и Столыпина. Фотографии разбитых автомобилей появились в группе «Парковый 2 Микрорайон Челябинска» в соцсети «ВКонтакте».

По словам владельцев машин, из салонов ничего не пропало. «Акция от владельцев стоянок скорей всего», — пишет один из местных жителей. Автомобилисты обратились в полицию.

Фото: Сергей Пименов / «Парковый 2 Микрорайон Челябинска», vk.com

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