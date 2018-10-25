Задержанных вице-мэров Троицка подозревают в присвоении премий сотрудников администрации

В управлении Следственного комитета прокомментировали задержание двоих заместителей главы Троицка.

По версии следствия, в декабре 2017 года замглавы города по экономике и финансам Марина Брунцова и заместитель мэра по общим вопросам Анна Чистякова присвоили 400 тыс. рублей. Эти деньги предназначались для выплаты премий сотрудникам городской администрации. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения, сообщили в региональном управлении СК.

Марина Брунцова является женой главы МКУ «Гражданская защита» Владислава Ремезова, которого задержали в сентябре 2018 года. Его обвиняют в присвоении более 700 тыс. рублей из бюджета. Сейчас Владислав Ремезов находится под домашним арестом.

Фото с сайта kremlin.ru



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