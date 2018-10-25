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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Борис Дубровский заявил, что бюджет Челябинской области останется социально ориентированным
25.10.2018 г. 13:28
В правительстве региона рассмотрят проект областного бюджета на 2019 год.
Заседание по этому вопросу состоится в пятницу, 26 октября. Губернатор Борис Дубровский поставил чиновникам задачу сохранить направленность бюджета на социальную сферу.
«Важно не только, чтобы бюджет региона оставался социально ориентированным, но и усилить поддержку тех, кто больше всего нуждается в защите государства, — многодетных семей и пенсионеров. И для этого ресурсы у нас есть», — подчеркнул губернатор.
Глава региона поручил предусмотреть в документе средства на реализацию программ по пяти приоритетным направлениям улучшения жизни южноуральцев. Это поддержка ветеранов, охрана окружающей среды, инфраструктурное развитие, проект «Реальные дела» и пропаганда здорового образа жизни.
Фото с сайта gubernator74.ru
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