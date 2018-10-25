- 65.7476р. + 0.1177
- 74.9851р. - 0.0955
-
19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Средний размер жилплощади в строящихся домах в Челябинске вырос почти на треть
25.10.2018 г. 12:23
Аналитики портала N1.RU отметили увеличение площади квартир в домах со сдачей в ближайшие два года.
По сравнению с уже готовыми новостройками размер вырос на 30% — в среднем до 70 квадратных метров. В основном рост идет за счет центра города — там скопилось много новых квартир большой площади. В Центральном районе средний размер жилья в строящихся домах достиг 76 метров. Там же зафиксирована и самая высокая цена – 53 тыс. рублей за квадрат.
В Калининском районе средняя площадь строящихся квартир — 72 квадратных метра. На третьем месте Советский район с показателем 53 метра.
Лидерство Центрального района обусловлено еще и тем, что там возводят пять жилых комплексов комфорт-класса с большими квартирами. Также в этой части города расположены четыре комплекса, где продают помещения площадью свыше 100 квадратных метров.
Фото с сайта ideibiznes.ru
- 17.10.2018 г. Почти половина челябинцев считают спальные районы лучшим местом для жизни
- 15.10.2018 г. Челябинцы ожидают снижения цен на жилье в ближайшее время
- 11.10.2018 г. В Челябинске подешевело вторичное жилье и подорожали квартиры в новостройках
- 09.10.2018 г. В Челябинске суд обязал законсервировать стройку жилого комплекса в интересах дольщиков
- 27.09.2018 г. В Челябинске стали чаще продавать элитное жилье в многоквартирных домах