Средний размер жилплощади в строящихся домах в Челябинске вырос почти на треть

Фото с сайта ideibiznes.ru

Аналитики портала N1.RU отметили увеличение площади квартир в домах со сдачей в ближайшие два года.

По сравнению с уже готовыми новостройками размер вырос на 30% — в среднем до 70 квадратных метров. В основном рост идет за счет центра города — там скопилось много новых квартир большой площади. В Центральном районе средний размер жилья в строящихся домах достиг 76 метров. Там же зафиксирована и самая высокая цена – 53 тыс. рублей за квадрат.

В Калининском районе средняя площадь строящихся квартир — 72 квадратных метра. На третьем месте Советский район с показателем 53 метра.

Лидерство Центрального района обусловлено еще и тем, что там возводят пять жилых комплексов комфорт-класса с большими квартирами. Также в этой части города расположены четыре комплекса, где продают помещения площадью свыше 100 квадратных метров.

Фото с сайта ideibiznes.ru



Все новости за 25.10.2018 г.»