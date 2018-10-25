Поезд Адлер — Челябинск почти сутки стоит в затопленном Туапсе

Фото с сайта admkrai.krasnodar.ru

Пассажиры застрявшего в Туапсе поезда Адлер — Челябинск сообщают, что их не обеспечивают питанием и водой.

Поезд № 344 должен был отправиться из Туапсе в среду, 24 октября, в 15:48. Однако он до сих пор стоит на перроне. Задержаны еще 14 составов. В «Федеральной пассажирской компании» сообщили, что пассажиры обеспечены питанием и бутилированной водой. Однако люди, уже почти сутки остающиеся в вагонах, этого не подтверждают.

Жительница Адлера Алена Дорогань, у которой в 344-м поезде находятся двое детей, рассказала корреспонденту «Челябинского эха», что за все время простоя организованного питания им никто не предоставлял. Дети сами ходили к начальнику поезда и просили дать им еду и воду. В результате их отправили на вокзал, где они получили по банке паштета, куску хлеба и бутылке воды. Это было вечером в среду. С тех пор питания пассажиры не получали, отметила Алена Дорогань.

«Питание организовано не было, напитков предложено не было. Наконец-то их выпустили с вагона, предложили всем пойти в магазин и купить продукты за счет собственных средств. Питьевой воды в Туапсе нет — ни в магазинах, ни в поезде. Туалеты не работают, с розетками напряженка. Перекрыты даже автомобильные пути, потому что разрушены мосты, все смывает, все падает. Пока они там заблокированы и сейчас проводники нашего поезда нам говорят, что это в течение суток будет продолжаться», — прокомментировала собеседница радиостанции.

Алена Дорогань также подчеркнула, что со среды не могла получить никакой информации на горячей линии РЖД. Между тем в «ФПК» сообщили, что продолжают работы по восстановлению инфраструктуры на участке Туапсе — Кривенковская, подтопленного в результате обильных осадков.

Из-за сильных дождей и смерчей в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи резко поднялся уровень воды в реках. Погибли два человека. Повреждены и разрушены дороги и мосты. Сильно затопило Туапсе и дорогу в сторону Майкопа. Обрушилась переходная плита моста в районе реки Цыпка. Отсутствует сообщение с несколькими селами, поселками и хуторами. В Сочи перекрыли мост на федеральной трассе А147. Утром в четверг, 25 октября, там обрушилось 12 метров дорожного полотна перед мостом. На дороге Лазаревское — Тхагапш произошел спуск воды с гор, сошли сели.

Видео: Amnaguchev Naguchev / Подслушано в Туапсе, vk.com

Видео: Вета Иваненко / Подслушано в Туапсе, vk.com

В некоторых населенных пунктах нет света и воды, люди также жалуются на отсутствие сотовой связи. В Туапсе действует режим ЧС, эвакуировано более 100 человек. Обильные осадки на черноморском побережье обещают до конца пятницы, 26 октября.

Фото с сайта admkrai.krasnodar.ru

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