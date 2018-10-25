Челябинск
- 65.7476р. + 0.1177
- 74.9851р. - 0.0955
Сделано в Челябинске
Разворот
-
19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В Челябинской области совместят посты вице-губернатора и министра
25.10.2018 г. 10:52
Фото с сайта zs74.ru
Борис Дубровский выступил с инициативой ввести в Челябинской области новую государственную должность.
Новый пост будет называться «заместитель губернатора - министр». Планируется, что замглавы региона параллельно будет возглавлять одно из министерств. С инициативой о введении должности губернатор Борис Дубровский обратился в Законодательное собрание области.
Для этого потребуется внести изменения в устав и некоторые законы региона. Инициативу проработали на комитетах ЗСО, планируется, что парламентарии утвердят поправки сразу в трех чтениях на заседании, которое состоится в четверг, 25 октября.
Фото с сайта zs74.ru
Новости на эту тему
- 10.09.2018 г. 9 сентября в райсоветы Челябинской области выбрали 186 депутатов
- 04.09.2018 г. В Челябинской области в единый день голосования на участки придут 50 тыс. человек
- 18.03.2018 г. ЦИК опубликовал данные по явке. В Челябинской области уже проголосовал каждый десятый
- 12.02.2018 г. 18 марта челябинцы выберут не только президента, но и места для благоустройства города
- 13.12.2017 г. Южноуральских избирателей избавят от «электорального рабства» на выборах президента