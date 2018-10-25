В Челябинской области совместят посты вице-губернатора и министра

Фото с сайта zs74.ru

Борис Дубровский выступил с инициативой ввести в Челябинской области новую государственную должность.

Новый пост будет называться «заместитель губернатора - министр». Планируется, что замглавы региона параллельно будет возглавлять одно из министерств. С инициативой о введении должности губернатор Борис Дубровский обратился в Законодательное собрание области.

Для этого потребуется внести изменения в устав и некоторые законы региона. Инициативу проработали на комитетах ЗСО, планируется, что парламентарии утвердят поправки сразу в трех чтениях на заседании, которое состоится в четверг, 25 октября.

Фото с сайта zs74.ru



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