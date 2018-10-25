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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
На Кировке планируют разместить иллюминацию, которая будет работать круглый год
25.10.2018 г. 12:14
Местные власти рассказали о планах по преображению главной пешеходной улицы Челябинска.
Работа по благоустройству Кировки пройдет в два этапа. С прогулочной аллеи исчезнут палатки и ларьки. Вывески приведут в порядок в соответствии с дизайн-кодом, а лишние провода уберут под землю. Также в планах — оборудовать к Новому году праздничную иллюминацию.
Красивое освещение на пешеходной улице устанавливали в 2017 году, сейчас его разнообразят новыми элементами и в перспективе переведут на постоянный режим работы. Подсветка появится на большинстве зданий и будет меняться в зависимости от сезонов и праздничных дат, рассказал глава городского комитета по градостроительству и архитектуре Сергей Репринцев.
Максимально охватить пешеходную аллею иллюминацией планируется к 2020 году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС.
Фото с сайта kremlin.ru
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